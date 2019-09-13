Екатеринбург, , 09:47 — REGNUM На дорогах Свердловской области с января по август 2019 года было зарегистрировано 109 дорожно-транспортных с участием несовершеннолетних пассажиров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В таких ДТП за восемь месяцев пострадали 126 детей — они получили травмы. В отношении водителей-нарушителей, которые не пристёгивали детей, с начала года составлено более 13 тыс. административных протоколов.

Отметим, что всего в отношении непристёгнутых водителей и пассажиров за восемь месяцев 2019 года в Свердловской области возбуждено свыше 145 тыс. административных производств.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 9 сентября в регионе прошёл профилактический рейд ГИБДД «Безопасные дороги». За четыре дня дорожные инспекторы зарегистрировали 946 нарушений правил перевозки детей в автомобилях.

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