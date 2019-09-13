Новосибирск, , 09:47 — REGNUM Виновным в смерти женщины признали 46-летнего водителя такси в Новосибирске, сообщили 13 сентября в прокуратуре Новосибирской области.

Как установил суд, Александр К. ночью 25 октября 2018 года, подрабатывая таксистом, двигался на своей машине по проезжей части дамбы ГЭС. Из-за нарушения скоростного движения он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с двумя автомобилями. В ДТП погибла пассажирка одного из них.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, суд назначил водителю такси наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также его лишили права управлять автомобилем в течение полутора лет.