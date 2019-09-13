Уфа, , 09:44 — REGNUM Три сайта с запрещенной информацией заблокированы Роскомнадзором в Уфе. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, сотрудники прокуратуры выявили три сайта, на которых была размещена информация о продаже технических средств, облегчающих совершение краж из магазинов, а также о способах их применения.

Поскольку в России запрещено распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, прокуратура Орджоникидзевского района Уфы направила в суд исковое заявление о признании сведений, размещенных на этих сайтах, запрещенными к распространению.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и вынес решение об ограничении доступа к этим интернет-ресурсам.

В настоящее время доступ на сайты заблокирован Роскомнадзором.