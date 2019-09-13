Луганск, , 09:43 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы украинские обстрелы трёх населённых пунктов, расположенных на территории ЛНР, сообщили 13 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Так, ВСУ выпустили пять мин калибра 12 мм по посёлку Логвиново, пять мин калибра 82 мм по населённому пункту Желобок, а также обстреляли из гранатомётов и крупнокалиберного стрелкового оружия населённый пункт Фрунзе.

«Потерь среди мирного населения и военнослужащих Народной милиции ЛНР нет», — отметили в пресс-службе.

Напомним, сутками ранее украинские формирования четыре раза обстреляли территорию ЛНР из миномётов калибра 120 мм и 82 мм.

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