Хабаровск, , 09:38 — REGNUM Из-за риска занесения вируса африканской чумы свиней из соседних Амурской области и Приморье и ЕАО, в Хабаровском крае усилены меры безопасности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В двух сёлах ЕАО обнаружен новый очаг чумы свиней — всех животных уничтожат

В соседних регионах продолжают выявлять новые очаги инфекции. 12 сентября стало известно, что вирус проник уже в соседнюю ЕАО — очаг обнаружен в селе Дежнево. От хабаровских свиноводов требуют соблюдения всех предписаний ветеринарных служб. В регионе также следят за миграцией диких кабанов, которые могут стать разносчиками инфекции из соседних регионов и сопредельного Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО обнаружены очаги африканской чумы свиней. Все животные будут уничтожены.