Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM В Свердловской области за четыре дня профилактической акции «Безопасная дорога» были установлены 946 нарушений правил перевозки детей в автомобилях, из них 127 в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Также в ходе регионального рейда инспекторы ГИБДД выявили около пяти тысяч нарушений связанных с неиспользованием во время езды на автомобилях ремней безопасности. Из них 700 случаев было выявлено в областном центре.

Напомним, что профилактическое мероприятие «Безопасные дороги» проходило на дорогах Свердловской области с 6 по 9 сентября. Основными целями акции являлись предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров.