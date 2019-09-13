Горно-Алтайск, , 09:26 — REGNUM Мужчину подозревают в том, что от его побоев скончался хозяин одной из квартир в Алтайском крае. Об этом сообщила 13 сентября пресс-служба краевого Следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 50-летний мужчина вечером 6 сентября отправился искать свою жену. В ходе поисков он пришел в одну из квартир, где в ходе конфликта напал на 35-летнего хозяина жилплощади.

Пострадавший скончался в больнице через несколько дней. Подозреваемый задержан, обстоятельства происшествия расследуются.