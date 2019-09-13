Мемфис, США, , 09:42 — REGNUM Мартез Абрам из Миссисипи, подозреваемый в убийстве двух работников американской компании Walmart, в пятницу, 13 сентября, предстанет перед Верховным судом штата Теннесси (США) в Мемфисе. Несколько судебных заседаний по делу Абрама были отложены в связи с его госпитализацией, сообщает агентство Associated Press.

39-летний Абрам проходил лечение в больнице Мемфиса по поводу огнестрельного ранения, нанесенного сотрудниками полиции в момент его ареста 30 июля в офисе Walmart в городе Саутгейвен (штат Миссисипи).

По версии следствия, 30 августа подозреваемый, узнав об отстранении от работы в Walmart, предположительно расстрелял двух сотрудников компании и ранил офицера полиции. Погибли 40-летний Энтони Браун и 38-летний Брэндон Гейлс. Офицер был одет в бронежилет и выжил. Подозреваемый бежал из Миссисипи в Теннесси.

Губернатор штата Миссисипи Фил Брайант подписал ордер на экстрадицию.