Москва, , 09:19 — REGNUM Взрыв в жилом доме на Каширском шоссе в Москве произошел 20 лет назад — 13 сентября 1999 года. Погибли почти все жильцы восьмиэтажного дома — 124 человека, еще семеро остались в живых.

Теракт в жилом доме №6 корпус 3 на Каширском шоссе был совершен в 05:00 мск, дом обрушился после подрыва самодельной взрывчатой смеси, замаскированной под мешки с сахаром. Взрывчатка мощностью 300 кг в тротиловом эквиваленте была спрятана в подвале.

Завалы здания полностью разобрали во второй половине следующего дня. Серьезные повреждения получил соседний дом №8 корпус 4.

Организовали теракт полевые командиры Абу Умар и Эмир Аль-Хаттаб, их уничтожили в Чечне в 2001 и 2002 годах. Они же ответственные за взрывы других жилых домов, произошедшие с 4 по 16 сентября в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Теракт на Каширском шоссе произошел в день траура по погибшим при взрыве в Буйнакске и на улице Гурьянова в столице.

На месте взорванного дома установлен памятный монумент в виде небольшой православной часовни. Каждый год возле него проходят траурные мероприятия.