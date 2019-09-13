Элиста, , 09:17 — REGNUM Четыре человека погибли в результате автоаварии в Черноземельском районе Калмыкии вечером 12 сентября, сообщила пресс-служба МВД Республики Калмыкия.

Авария произошла около 22:00 на 51 километре автодороги «Яшкуль — Комсомольский» в районе поселка Адык. По предварительным данным, житель Республики Белоруссия, 1993 года рождения, управляя Renault Laguna, сбил животное, от удара его отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, которым управлял житель Дагестана.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и его два пассажира от полученных травм скончались на месте. Ещё одного пассажира доставили в республиканскую больницу, однако врачи оказались бессильны, он скончался.

Полиция проводит проверку по факту аварии. Уже установлен владелец сельскохозяйственного животного, выбежавшего на дорогу и ставшего причиной ДТП.