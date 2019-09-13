Самара, , 09:20 — REGNUM Уголовное дело против бывшего начальника отделения дорожной инспекции и организации движения отдела ГИБДД УМВД Самары Алексея Т., которого обвиняют в получении взятки, направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следователей, с мая 2016 по март 2017 года обвиняемый получил взятку в виде канцелярских товаров на общую сумму 54 372 рублей от директора одного из предприятий за своевременное согласование необходимой документации и непринятия мер, в случае совершения данным предприятием нарушений.

Кроме этого, говорится в сообщении, с мая 2017 года по май 2018 года подозреваемый, вероятно, получил от начальника службы путей транспортного муниципального предприятия взятку в виде щебня, массой не менее 36 тонн.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 169, п. «б» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 169 УК РФ (превышение должностных полномочий, получение взятки совершенное путем вымогательства, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), передано в суд для рассмотрения по существу.