Севастополь, , 09:02 — REGNUM В Севастополе проверят, стало ли отключение электроэнергии причиной смерти пациентки больницы № 3. Об этом 12 сентября сообщил журналистам и. о. директора департамента здравоохранения города Сергей Шеховцев.

Родственники скончавшейся в палате интенсивной терапии считают, что причиной ее смерти стало отключение электроэнергии в медучреждении. Они уверены, что из-за этого пациентке после инсульта не смогли оказать необходимую помощь.

Сергей Шеховцев пообещал разобраться и принять меры. Он отметил, что в медицинских учреждениях, которые находятся в ведении его департамента, около 70 резервных рабочих источников электроэнергии. Также он добавил, что в больнице № 3 нет реанимации и операционных.