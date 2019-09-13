Петропавловск-Камчатский, , 09:37 — REGNUM На Камчатке после многочисленных жалоб жителей полуострова, власти, наконец, взялись за уборку свалок рыбных отходов, оставшихся после рекордной путины 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В самом «рыбном» районе Камчатки — Усть-Большерецком — власти и ветеринарные врачи ликвидировали огромную свалку выброшенной рыбы. Тонны лосося неизвестные выбросили еще в 2018 году. Всего, по данным местных властей, ликвидировано три свалки выброшенной рыбы и рыбных отходов. Чиновники утверждают, что обнаружили их только сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года, когда на Камчатке была самая богатая за последние 110 лет лососевая путина, жители полуострова жаловались на то, что задыхаются от невыносимой вони. Нерадивые рыбопромышленники, по словам жителей, не в силах переработать сказочные уловы, просто выбрасывали лосось в леса, в окрестности населенных пунктов, на поля, берега рек и бухт. Туда же выливали отходы переработки рыбы — так называемый подпрессовый бульон. Вонь на Камчатке стояла такая, что вопли несчастных жителей достигли кабинетов Государственной думы России. Бывший главный санитарный врач РФ, действующий депутат ГД РФ Геннадий Онищенко предупредил власти Камчатки об ответственности за вспышки инфекционных болезней. Свалки рыбы и рыбных отходов у населенных пунктов привлекали голодных медведей, которые нападали на людей, а у аэропортов — стаи птиц, которые угрожали безопасности полетов. Однако в июле 2019 года, когда началась уже новая путина, власти Камчатки заявили, что ничего сделать не могут, потому … что им мешает федеральное законодательство. Видимо, сейчас, возможности для уборки свалок нашлись. Непонятно только, почему уборка свалок делается за счет бюджета, а не за счет нерадивых рыбопромышленников.