Красноярск, , 08:44 — REGNUM В Красноярском крае на утро 13 сентября в зоне контроля в Эвенкии зарегистрировано девять лесных пожаров на площади 12,3 тыс. га. В авиационной и наземной зонах лесных пожаров не зарегистрировано, сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства.

За прошедшие сутки в регионе потушено два лесных пожара на площади 46 га.

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем», — заверили в министерстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 12 сентября в Красноярском крае действовало десять возгораний на площади более 12 тыс. га.

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