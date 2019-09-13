Вена, , 08:42 — REGNUM В Австрию доставлен известный дзюдоист Петер Зайзенбахер, обвиняемый в трех изнасилованиях несовершеннолетних. Он скрывался от австрийского правосудия в течение двух с половиной лет на Украине, пишет газета Kronen Zeitung.

Зайзенбахер был задержан при незаконном пересечении украинско-польской границы в зеленой зоне. Его отправили во Львов, а 12 сентября при содействии Интерпола подозреваемый был доставлен в Вену. Судебный процесс начнется не ранее середины октября.

Петер Зайзенбахер стал двукратным олимпийским чемпионом, завоевав золото в 1984 и 1988 годах. В 2010 году он тренировал грузинскую национальную сборную по дзюдо, с 2012 года — азербайджанскую.

В 2014 году появились сообщения об изнасилованиях. В декабре 2016 года Зайзенбахер должен был предстать перед судом в Вене, но скрылся от правосудия, в связи с чем был выдан европейский ордер на арест. 1 августа 2017 года он был арестован в своей квартире в Киеве, но украинские власти отклонили запрос об экстрадиции и потребовали от Зайзенбахера покинуть Украину в течение пяти дней. В 2019 году он вновь был задержан на Украине. С тех пор законодательство несколько изменилось, и очередной запрос об экстрадиции мог стать результативным для австрийских властей, поэтому подозреваемый, по-видимому, решить сбежать.