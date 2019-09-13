Волжский, Волгоградская область, , 08:39 — REGNUM Жительницу города Волжский Волгоградской области обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему грудному ребенку. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба областного Следственного управления СК РФ.

Трагический случай произошел 5 сентября. По версии следователей, 35-летня женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила без присмотра двух сыновей. Одному из них было три года, а другому — десять месяцев.

Младший ребенок сумел залезть на подоконник и облокотился на москитную сетку. Она не выдержала, и малыш выпал из окна. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Сообщается, что женщина признала свою вину. По рассказам соседей, родители погибшего ребенка постоянно злоупотребляли алкоголем, и их уже лишили родительских прав в отношении стершей дочери.

Отмечается, что семья не находилась на специализированном учете. Причины этого также будут выясняться.