Краснотурьинск, Свердловская область, , 08:47 — REGNUM В Краснотурьинске вынесен приговор суда в отношении местного жителя, который управляя автомобилем в пьяном виде, насмерть сбил 66-летнего пенсионера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина признан виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ и приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении, а также ещё на три года лишён прав вождения. Более того суд постановил взыскать с обвиняемого более одного миллиона рублей компенсации морального вреда и материального ущерба.

Приговор может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельное ДТП случилось 24 июня 2019 года в Краснотурьинске. Двигаясь на своей машине по автодороге недалеко от железнодорожного переезда, подсудимый нарушил скоростной режим и сбил пенсионера, который скончался на месте от полученных травм.

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