Иркутск, , 08:14 — REGNUM Более двух месяцев прошло со времени начала мощнейшего наводнения в Иркутской области, в регион уже пришли заморозки, но дома пострадавших всё ещё продолжают обследовать. Из официального сообщения, опубликованного сегодня, 13 сентября, можно сделать вывод, что вице-премьер российского правительства Виталий Мутко распорядился ускорить этот процесс и завершить его в течение ближайших десяти дней.

Также во время заседания правительственной комиссии, которое состоялось в Москве 12 сентября, подвели промежуточные итоги работы по ликвидации последствий паводка. По заявлению главы Приангарья Сергея Левченко,на 12 сентября 2019 года власти приняли 4679 заявлений на получение жилищных сертификатов, оформлено 3 255 свидетельств на 9 281 человека, общая сумма составляет 9 млрд 420 млн рублей.

«Купили жилье 378 семей на общую сумму более 1 млрд рублей. Что касается капитального ремонта, от граждан поступило 2 022 заявления, по 548 приняты решения», пояснил Сергей Левченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей 26 июня 2019 года. Вышедшие из берегов реки подтопили значительные территории, пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. В конце июля ситуация повторилась. Наиболее сильному затоплению подверглись города Тулун и Нижнеудинск. Регион уже трижды посетил российский президент Владимир Путин.

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