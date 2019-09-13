Канунгу, , 08:15 — REGNUM В результате удара молнии погибли четверо человек, находившихся у торгового центра Кьяшамиро в округе Канунгу. Двое других получили тяжелые ранения, передает Daily Monitor Uganda.

Удар молнии John Fowler

Очевидец трагедии Мозес Атуэйр рассказал, что инцидент произошел около 17:00 в среду, 11 сентября, во время сильного ливня, который продолжался около трех часов.

Элли Маате, официальный представитель полиции Кигези, подтвердил инцидент, идентифицировав личности погибших. Им было 38, 40, 20 и 13 лет, сообщил он.

«Предварительное расследование показывает, что молния поразила этих людей вскоре после того, как они закончили убирать сорго из места, куда они поместили его для сушки на солнце. Все они не из одной семьи», — сказал он.