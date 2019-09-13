Уфа, , 08:11 — REGNUM В Башкирии зафиксирован рост количества погибших при пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, выступая в правительстве республики на совещании по профилактике гибели людей при пожарах.

Пожар skeeze

По его словам с начала 2019 года в Башкирии погибли 192 человека, в том числе 7 детей. Причем 41 процент погибших приходится на пожары, возникшие из-за курения в состоянии опьянения.

По словам чиновников, основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печей.

В целях профилактики возгораний, Фарит Гумеров предложил включить в перечень категорий граждан, обеспечивающихся пожарными извещателями и одинокопроживающих малоимущих граждан возрастом от 55 лет и старше.

По его словам сейчас в республике разрабатывается механизм оказания помощи малообеспеченным и одиноким гражданам в ремонте электропроводки и печного отопления в их жилище.