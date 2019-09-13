Аддис-Абеба, , 08:01 — REGNUM По меньшей мере один ребенок погиб, а двое других получили ранения после того, как на них напал орел в районе Гаашамо. Об этом сообщает ВВС Somalia.

Муно Шуайб, мать одного из раненых детей, рассказала сомалийской службе ВВС, что была в своей комнате, когда услышала крик сына.

«Мы помчались во двор дома. Я видела, как орел прижал моего сына к земле и клевал его. Он кричал: «мама … мама!». Я подбежала к нему и бросила в птицу палку», — вспомнила женщина.

Мохамед Хассан, старший офицер полиции, сообщил о том, что в районе Гаашамо была усилена безопасность. Полиции также был отдан приказ стрелять на поражение против птицы.

«Полицейская операция продолжается. Полиция была развернута в районе и окрестных джунглях. Мы дали распоряжение, чтобы птицу застрелили, но мы все еще ищем ее», — добавил он.

Жители граничащего с Сомали региона Эфиопии рассказали, что они часто подвергаются нападениям орлов.