Екатеринбург, , 07:56 — REGNUM В Нижнем Тагиле в отношении 50-летней женщины возбуждено уголовное дело по подозрению в применении насилия к полицейскому (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По версии следствия преступление произошло 4 августа 2019 года. Сотрудники полиции остановили управлявшую автомобилем женщину за нарушения правил дорожного движения. Во время составления протокола в машине ДПС гражданка ударила сотрудника полиции, в результате чего у последнего впоследствии был диагностирован вывих руки. Данная травма квалифицируется как повреждения средней тяжести.

Отметим, что данный состав преступления предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.