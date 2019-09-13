Оренбург, , 07:40 — REGNUM В Оренбургской области с начала года по состоянию на 9 сентября в лесном фонде произошло 126 пожаров. Огонь уничтожил 1 253,7 га лесного фонда, в том числе 773,7 га территории, покрытой лесом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минлесхозе региона.

По данным ведомства, в регионе из-за крупных природных и лесного пожаров пришлось восемь раз вводить режим ЧС. Значительное число лесных пожаров произошло в районах с повышенной рекреационной нагрузкой.

Напомним, в начале мая пожарные два дня боролись с огнем, который бушевал на территории садового общества и лесного массива в Соль-Илецком городском округе.

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