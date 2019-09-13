Посёлок городского типа Селятино, Московская область, , 07:44 — REGNUM Тягач с цистерной въехал в опору надземного пешеходного перехода над трассой в Наро-Фоминском районе Московской области, что привело к обрушению конструкции, передает РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в ночь на 13 сентября на трассе А-107, недалеко от города Селятино. Тягач с цистерной снес часть конструкции пешеходного моста, и она упала на дорогу. Рухнувший пролет перехода перегородил движение по обеим сторонам трассы.

Разбирать завал приехала специализированная техника. Сообщается, что пострадавших нет.