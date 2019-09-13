Нью-Дели, , 07:54 — REGNUM По меньшей мере 11 человек утонули, когда перевозившая их лодка перевернулась на озере в Бхопале, столице штата Мадхья-Прадеш (Индия) во время проведения индуистского ритуального обряда. ЧП произошло рано утром в пятницу, 13 сентября, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

Лодка накренилась и опрокинулась в момент, когда поклонники погружали в озеро фигуру божества индуистского бога Ганешу

Сотрудник индийской полиции Ахил Патель сообщил, что пять человек удалось спасти, трое пропали без вести, тела 11-и извлекли спасатели.

Индусы празднуют день рождения Господа Ганеши, слоноголового сына Господа Шивы и Богини Парвати. Ганеша в индуизме — это бог богатства и изобилия, символ мудрости, процветания и удачи.

Во время проведения обряда лодки с паломниками нередко переворачиваются, что влечет за собой человеческие жертвы. В общей сложности празднование длится десять дней, за это время его посещают десятки, а то и сотни тысяч индусов.