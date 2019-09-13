Шелехов, Иркутская область, , 07:34 — REGNUM Несколько десятков тысяч жителей города Шелехов сегодня утром, 13 сентября, остались без электричества. Как сообщает ГУ МЧС по Иркутской области, это произошло по причине аварийного отключения подстанции Т-1 «Луговая» Вл-110 кВ.

«Под отключение попало 2182 жилых дома, в которых проживает 47 378 человек», — пояснили спасатели.

Оперативная работа двух аварийно восстановительных бригад Иркутской электросетеквой компании помогла оперативно устранить неисправность и уже через часть восстановить электроснабжение в полном объеме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще одна серьёзная авария на электрических сетях произошла в Иркутской области утром 3 сентября 2019 года вБоханском районе. Там по причине удара шаровой молнии сломалось комплектное распределительное устройство. Без света остались 3395 жителей десяти населённых пунктов. Также обесточены 20 социально значимых объектов.