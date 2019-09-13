Красноярск, , 07:31 — REGNUM Дорогой внедорожник BMW утром 13 сентября столкнулся с автомобилем «Хонда» и въехал в стену магазина, передает новостной сайт ngs24.ru со ссылкой на источник в ГИБДД.

ДТП произошло на одном из перекрестков в центре города. Автомобиль BMW пытался успеть проехать на мигающий «зеленый» сигнал светофора, но на пути у него оказалась поворачивающая «Хонда». Уходя вправо, водитель «BMW» зацепил ее, вылетел на тротуар и въехал в здание магазина.

Пешеходов на пути автомобиля не оказалось. В ГИБДД сообщили, что водитель BMW был госпитализирован. По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель «Хонды» не предоставил преимущества в движении.