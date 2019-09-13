Екатеринбург, , 07:18 — REGNUM В Екатеринбурге нашлась 13-летняя школьница, которую разыскивали несколько дней. По данным местных изданий, девочка вернулась домой сама.

Как сообщает городской информационный портал Е1, в полиции подтвердили данную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка сбежала от матери ещё 10 сентября, когда они находились возле одного из торговых центров на проспекте Космонавтов. Впоследствии женщина обратилась в полицию, и школьницу объявили в розыск.

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