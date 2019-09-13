Благовещенск, , 07:16 — REGNUM В Зейском районе Приамурья при попытке пересечь реку вброд утонул бензовоз. Об этом пишет АмурИнфо.

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По счастливой случайности водитель затонувшего бензовоза смог добраться до берега. Происшествие случилось на реке Гилюй, в которой, в настоящее время, уровень воды находится на критической отметке, из-за чего остановлена паромная переправа. Утечки топлива в реку нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, очередная волна паводка на Дальнем Востоке вызвана непрекращающимися ливнями, которые чередуются с тропическими тайфунами.