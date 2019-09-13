Томск, , 07:04 — REGNUM В томском посёлке Светлый ночью 13 сентября произошёл пожар: горел одноэтажный дощатый садовый дом с пристроенной баней. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области, при пожаре погибли два человека.

Дом и навес сгорели, у бани обгорели стены. Площадь пожара — 70 кв. м.

Тела двоих мужчин были обнаружены в доме. Личности погибших и причина пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области с начала 2019 года произошло более 2,5 тыс. пожаров.

Читайте также: Более 2,5 тыс. пожаров произошло в Томской области с начала года