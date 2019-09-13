Хабаровск, , 06:15 — REGNUM Детский развлекательный центр «Арлекин» загорелся в Хабаровске. На месте работают пожарные расчеты, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из здания эвакуированы 6 человек. На месте работают восемь единиц спецтехники. Пожар начался в чердачном помещении, по данным пожарных, горит утеплитель, огнеборцы заняты его проливкой. Пострадавших и погибших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года под Хабаровском случился пожар в палаточном лагере «Холдоми». Погибли четверо детей. Всего пострадали 12 человек. Возбуждено уголовное дело. Расследование взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, с его итогами намерен ознакомиться президент России Владимир Путин.