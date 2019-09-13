Качканар, Свердловская область, , 05:36 — REGNUM В Свердловской области вопрос о дальнейшей судьбе буддистского монастыря на горе Качканар рассмотрят до середины следующей недели. Члены религиозной общины так и не подписали соглашение с горнодобывающей компанией об условиях переезда.

Как сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько интернет-газете Znak, участники переговоров дали время буддистам до 18 сентября, чтобы обдумать принципиальные вопросы.

«Мы сегодня переговорили, и там есть несколько принципиальных пунктов, над которым они еще подумают. В следующий вторник-среду мы встретимся, и уже примем окончательное решение», — сообщил Сергей Бидонько изданию.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 сентября планировалось подписание соглашение о переезде общины Шад Тчуп Линг в просёлок Косья, что в нескольких километрах от горы Качканар. В ином случае приставы заявили, что начнут исполнять решение суда.

Напомним, что ещё в 2016 году суд постановил освободить землю, принадлежащую компании ЕВРАЗ от самовольных построек. Однако учитывая техническую сложность сноса построек, которые находятся в труднодоступной горной местности, исполнение решения суда постоянно откладывается.

В свою очередь ЕВРАЗ должен начать на данной территории разработку железо-магниевой руды, но не может приступить к ней, так как разработка будет вестись открытым способом. А взрывы породы могут быть небезопасны для находящихся в общине на горе Качканар людей.

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