Хабаровск, , 05:06 — REGNUM Самолет рейса Анадырь — Хабаровск авиакомпании «Якутия» совершил благополучную посадку в хабаровском аэропорту. У самолета во время полета была обнаружена трещина на стекле, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Сообщается, что посадка прошла в штатном режиме, пострадавших не было. Трещина была обнаружена «в покрывном слое левой форточки пилотов». Как подчеркнули представители воздушной гавани, такой дефект не влияет на прочность стекла самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября самолет рейса Ереван — Москва экстренно сел в аэропорту грузинского Тбилиси. Причиной экстренной посадки стали проблемы с электропитанием на борту воздушного судна. В результате экстренной посадки пострадавших на борту самолета не было.

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