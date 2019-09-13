Петропавловск-Камчатский, , 04:09 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 у вулкана Дзензур на Камчатке, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта». Решение о возбуждении дела было принято после доследственной проверки по факту жесткой посадки вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе вулкана Дзензур. В результате произошедшего пострадали три человека. У двоих пострадавших предварительный диагноз — перелом ног, у третьего — травма шеи.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека пострадали при жёсткой посадке Ми-8 на Камчатке