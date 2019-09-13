Биробиджан, , 03:36 — REGNUM Пожар загорелся в складском помещении производителя упаковок в Биробиджане, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Еврейской автономной области.

Сообщается, что возгорание произошло в районе 8:05 по местному времени (1:05 по московскому) на складе в доме № 48 по улице Косникова. Огнем охвачена площадь около 800 квадратных метров. Пожару уже присвоен второй номер сложности, в его ликвидации принимают участие 31 человек личного состава и девять единиц спецтехники. Информации о пострадавших не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября на открытой территории возле складов в Краснодаре разгорелся пожар. Огнем была охвачена площадь в 1500 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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