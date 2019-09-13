Таллахасси, США, , 03:00 — REGNUM Работник строительной компании в американском штате Флорида нанес ножевые ранения пяти людям, передает телеканал Fox News.

Сообщается, что 41-летний Антуанн Браун нанес ножевые ранения пяти людям, среди которых были работники компании Dyke Industries. Еще одним пострадавшим оказался соискатель, проходивший собеседование.

Как рассказали очевидцы произошедшего, Браун пришел на работу в хорошем настроении, однако помрачнел после разговора с начальством. Якобы начальник пригрозил уволить Брауна, из-за чего возник конфликт, который закончился словесной бранью. После этого флоридец позвонил священнику, которого попросил молиться за него и простить все грехи. А затем уже Браун напал с ножом на пятерых человек и нанес им ранения.

После ареста Браун заявил сотрудникам полиции, что на его поведение повлиял страх перед увольнением. Ему предъявлены обвинения в пятикратном покушении на убийство. Пострадавших в результате инцидента доставили в больницу, их жизни вне опасности.