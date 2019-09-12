Дамаск, , 23:43 — REGNUM Огонь для разгона мирного населения открыли боевики действующих в Сирии под контролем США незаконные вооружённых формирований из стрелкового оружия на рынке в сирийском лагере Эль-Рукбан. Об этом 12 сентября сообщил журналистам на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Бакин заявил, что по данным ЦПВС, полученным от беженцев, значительная часть гуманитарной помощи, доставленной в лагерь Эль-Рукбан представителями ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца, была присвоена боевиками и вывезена на базу группировки «Куват Шахид Ахмад Аль-Абдо», расположенную севернее лагеря беженцев.

Кроме того, Бакин сообщил о разгоне боевиками на рынке в лагере Эль-Рукбан гражданского населения, требующего выдачи продовольствия.

Также Бакин отметил неоднократное нарушение режима прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации незаконными вооружёнными формированиями.

Руководитель российского ЦПВС призвал американское командование оказать давление на подконтрольные вооружённые формирования и обеспечить безопасность мирного населения в Эр-Рукбане и справедливое распределение гуманитарной помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии боевиками подконтрольных США незаконных военных формирований большей части гуманитарного груза, предназначенного для беженцев в сирийском лагере Эль-Рукбан.

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