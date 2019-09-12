Нижний Новгород, , 22:53 — REGNUM Полицейские в Нижегородской области пресекли деятельность нарколаборатории, которая работала в гаражном боксе. Возбуждено уголовное дело, задержаны двое местных жителей, один из которых и являлся владельцем гаража, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по региону.

По данным полиции, мужчины сбывали произведенные наркотические средства бесконтактным способом. Машина с подозреваемыми была задержана на автодороге Москва — Уфа. В автомобиле обнаружили два вакуумных свертка со светлым порошком, еще 21 аналогичный сверток нашли в багажнике. По заключению экспертизы, в пакетах находилось вещество — мефедрон общим весом 4,5 кг.

В гараже было найдено еще 4 кг наркотического вещества и 400 кг составляющих для его производства. В квартирах задержанных и специально арендованном помещении было найдено еще 20 свертков на 1 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области двое наркодилеров получили по 14 и 15 лишения свободы в колонии строго режима. Они были пойманы в июле 2017 года, когда пытались сбыть нарковещества. Смертоносный товар они прятали в пачках от сигарет.