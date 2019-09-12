Пицунда, Абхазия, , 23:43 — REGNUM Российский турист, утонувший у берегов Пицунды, опознан родственником. Об этом 12 сентября сообщил журналистам помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

Трагическое происшествие случилось 9 сентября, но опознать мужчину удалось только сейчас, после того, как с заявлением о пропаже в правоохранительные органы Абхазии обратился брат погибшего.

Как сообщил Даур Амичба, погибший — Геннадий Осипов 1951 года рождения, он является уроженцем московской области. По данным доследственной проверки, Осипов отдыхал в Пицунде со своим братом.

Амичба пояснил, что погибший турист увлекался плаванием, но, по сводкам метеослужбы, 9 сентября у побережья Пицунды наблюдалось сильное волнение. Тело погибшего было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

В настоящее время решается вопрос о транспортировке тела для погребения из Абхазии по месту жительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трагическом инциденте на острове Пхукет в Таиланде. 60-летний мужчина из России утонул во время купания в море в районе пляжа.

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