Ликино-Дулёво, Московская область, , 21:57 — REGNUM Один человек пострадал в результате взрыва в квартире жилого дома в подмосковном Ликино-Дулёво вечером 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, инцидент произошёл в доме, расположенном по адресу: улица Текстильщиков, 8.

Как сообщается, в однокомнатной квартире «произошёл хлопок неизвестного происхождения» без последующего возгорания. В квартире оказалось выбито окно. Несущие конструкции здания, по предварительным данным, не повреждены.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.