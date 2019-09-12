Москва, , 21:46 — REGNUM Восемь артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружены вечером 12 сентября на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Как уточняется, опасная находка была обнаружена при проведении земляных работ на территории строящегося жилого комплекса по адресу: Ленинградское шоссе, 58.

Отмечается, что расстояние до ближайшего строения составляет около 250 метров. Прилегающая территория в настоящее время огорожена, изъятие боеприпасов и вывоз их на полигон в Подмосковье для утилизации запланировано на утро 13 сентября.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в правительстве Московской области сообщили, что с начала 2019 года в регионе было найдено и обезврежено около 420 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Большинство снарядов обнаруживается в районах, где проходили ожесточённые бои за столицу.

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