Москва, , 22:23 — REGNUM Мужчина получил ранения в результате нападения неизвестных злоумышленников в Москве. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Нападение на мужчину произошло на пересечении Новорязанского шоссе с МКАД. Четверо неизвестных напали на 32-летнего предпринимателя, брызнули ему в лицо газом из баллончика и обстреляли из травматического пистолета.

В результате нападения злоумышленники завладели сумкой предпринимателя, где, по словам пострадавшего, находились деньги в сумме около трёх млн рублей и документы. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

В результате нападения мужчина получил ранение в ногу и был госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в нападении.

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