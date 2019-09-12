Ижевск, , 20:48 — REGNUM В Удмуртии проводится доследственная поверка по факту гибели рабочего при проведении кровельных работ на здании гимназии в Глазове. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По данным ведомства, работы проводились на трехэтажном здании гимназии №6. Мужчина работал на крыше без страховочного троса. Упав с крыши, он получил смертельную травму.

В ходе проверки планируется установить характер правовых отношений между погибшим и организацией-подрядчиком проведения кровельных работ. Также будут опрошены очевидцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре прошлого года в Калуге погиб рабочий из Туркестана, ремонтировавший фасад пятиэтажного дома, упав с крыши. Гибель рабочего подтвердили калужские следователи, предположив, что он работал нелегально и не имел соответствующего патента на данный вид деятельности.