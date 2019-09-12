Краснодар, , 21:03 — REGNUM Два человека погибли, ещё четыре получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Краснодарском крае. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 18:10 мск на автодороге Курганинск — Армавир возле хутора Свобода. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, в том числе ребёнок 2013 года рождения.

Ещё четыре человека получили травмы разной степени тяжести.

В настоящее время правоохранительными органами начато раслледование причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении легкового автомобиля с тепловозом на железнодорожном переезде в Дагестане, в результате которого погиб один человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Столкновение тепловоза и автомобиля произошло в Дагестане, есть погибший