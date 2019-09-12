Анкара, , 20:42 — REGNUM Четыре человека погибли и 13 получили ранения в результате взрыва В юго-восточной части Турции на автомобильной дороге между городами Кулп и Муш взорвался микроавтобус с людьми, сообщает 12 сентября телеканал NTV со ссылкой на администрацию губернатора провинции Диярбакыр.

По предварительным данным, в результате взрыва четыре человека погибли и ещё 13 были госпитализированы с различными ранениями.

Почти все пострадавшие и погибшие — пассажиры микроавтобуса. Местные власти считают, что под ним сработало взрывное устройство.

Власти провинции Диярбакыр считают, что к взрыву имеют отношение члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

На данный момент ни одна из организаций не заявила о своей ответственности за взрыв.

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