Анкара, 12 сентября 2019, 20:42 — REGNUM Четыре человека погибли и 13 получили ранения в результате взрыва В юго-восточной части Турции на автомобильной дороге между городами Кулп и Муш взорвался микроавтобус с людьми, сообщает 12 сентября телеканал NTV со ссылкой на администрацию губернатора провинции Диярбакыр.
По предварительным данным, в результате взрыва четыре человека погибли и ещё 13 были госпитализированы с различными ранениями.
Почти все пострадавшие и погибшие — пассажиры микроавтобуса. Местные власти считают, что под ним сработало взрывное устройство.
Власти провинции Диярбакыр считают, что к взрыву имеют отношение члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
На данный момент ни одна из организаций не заявила о своей ответственности за взрыв.
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