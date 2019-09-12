Волгоград, , 20:30 — REGNUM Вступил в законную силу приговор в отношении трёх жителей Волгограда, виновных в обрушении подъезда дома на проспекте Университетском в 2017 году. Из-за выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, произошёл взрыв газа, погибли люди, материальный ущерб составил порядка 150 млн рублей. Свою вину обвиняемые не признали, фигуранты уголовного дела пытались оспорить вынесенное им наказание, сообщили 12 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Собственник торгового павильона, расположенного рядом с многоквартирным жилым домом №60 по пр. Университетскому в Советском районе Волгограда захотел подключить свой коммерческий объект к водопроводу без необходимой разрешительной документации. Отец мужчины на сайте нашёл исполнителя работ. Рабочий согласился с помощью самодельного оборудования сделать прокол грунта и врезку в трубу. В результате 16 мая 2017 года примерно в 11:08 была повреждена газовая труба, рабочий вызвал аварийно-спасательную бригаду, на участке отключили газ. Однако при проведении ремонтных работ в 13:05 произошёл взрыв бытового газа, из-за чего обрушился третий подъезд дома. Под завалами нашли тела троих женщин, сотрудник ремонтной бригады скончался в тот же день в больнице. Различные повреждения получили 11 человек.

1 июля 2019 года Советский районный суд приговорил рабочего к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, собственника павильона к пяти годам заключения, оба должны отбывать наказание в колонии общего режима. Отцу предпринимателя назначили 5 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. 12 сентября 2019 года Волгоградский областной суд отклонил их апелляцию, приговор оставили без изменений.