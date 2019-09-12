Сыктывкар, , 20:26 — REGNUM Администрация Сыктывкара при выборе организатора городских перевозок нарушила закон «О защите конкуренции». Об этом ИА REGNUM сообщили в УФАС по Республике Коми.

Жалоба в УФАС поступила от жителей Сыктывкара, они обратились в ведомство с просьбой проверить действия администрации Сыктывкара при проведении в конце 2018 года открытого конкурса на организацию перевозок.

По условиям торгов участник конкурса на стадии рассмотрения конкурсных заявок должен был представить администрации для осмотра автотранспортные средства, предложенные в его заявке. В случае не прибытия для осмотра всех автобусов конкурсная комиссия должна была принять решение об исключении из конкурсных процедур такого участника.

По результатам рассмотрения заявления УФАС установило, что на участие в торгах была подана только одна заявка — товарищества индивидуальных перевозчиков. Товариществом в установленные сроки и порядке не были представлены для осмотра указанные в его заявки транспортные средства. В связи с этим данный участник подлежал исключению из конкурсной процедуры. Однако администрация заявку товарищества приняла, и перевозчику выдали свидетельство об осуществлении регулярных перевозок. Фактически, для товарищества были созданы преимущественные условия участия в конкурсе, что запрещено антимонопольным законодательством.

В отношении администрации возбуждено дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».