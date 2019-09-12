Бишкек, , 20:25 — REGNUM В Киргизии суд рассмотрел уголовное дело о незаконной вырубке можжевеловых деревьев, относящихся к особо ценным породам, — пишет «Turmush».

Преступление произошло три года назад. Трое киргизстанцев вступили сговор с неустановленным гражданином Южной Кореи, выкопали для дальнейшей перепродажи 15 деревьев туркестанского можжевельника, росших на территории Фрунзенского лесного хозяйства.

С гор украденные деревья сообщники спустили с помощью вертолета Ми-8 генерального штаба Вооруженных сил Киргизии, арендованного через одну из местных турфирм. Далее их планировали вывезти из села Тош-Булак на грузовиках, но местные жители, заподозрив неладное, вызвали милицию, которая задержала незаконных лесорубов.

Деревья вернули в заповедник и вновь посадили. В итоге 10 деревьев прижились, пять — погибли.

Экспертиза, проведенная специалистами Национальной академии наук, установила, что возраст выкопанных деревьев составляет более 600 лет, и они относятся к особо ценной породе — «Арче туркестанской».

По итогам заседания Сокулукский районный суд принял решение прекратить уголовное дело и освободить подсудимых от уголовной ответственности в связи с декриминализацией деяния.