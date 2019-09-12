Ульяновск, , 19:22 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор по делу о гибели жильца одного из домов по улице Розы Люксембург. Причиной стал угарный газ. Перед судом предстал бывший генеральный директор управляющей компании, которая обслуживала дом. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

ЧП произошло в Ленинском районе Ульяновска в ночь с 7 на 8 июня 2017 года. По данным следствия, в одном из домов произошла закупорка дымовентиляционного канала листьями и ветками, в результате в одной из квартир скопился угарный газ, что и стало причиной смерти жильца.

В ходе разбирательств установлено, что управляющей компанией было заключено соглашение со специальной организацией на техническое обслуживание дымовых и вентиляционных каналов. Но обвиняемый не обеспечил проверку хода и качества оказываемых услуг, а также не проконтролировал состояние элементов инфраструктуры.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему назначено два года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима. Также он оштрафован на 100 тыс. рублей.