Вологда, , 20:08 — REGNUM Проверка организована следователями следственного управления Следственного комитета (СУСК) по Вологодской области в школе №8 города Вологды, ученицы которой обратились в травмпункт с жалобами на укусы крыс. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба отдела общего и дополнительного образования города.

Согласно полученным данным, в школе идёт проверка, привлечены сотрудники компетентных органов, проводится опрос родителей и учеников, проводится обследование помещений школы.

При этом отмечается, что занятия в школе проходят в штатном режиме.

Напомним, ранее в департаменте здравоохранения региона заявили, что две ученицы третьего класса школы №8 обратились в травмпункт с жалобами на укусы грызунов, возможно, мышей или крыс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники СУСК по Вологодской области начали проверку информации, распространённой рядом СМИ, о нападении на детей крыс в вологодской школе.

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